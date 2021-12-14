Израильский политолог Кедми заявил о переходе России на новый внешнеполитический уровень

Россия переходит на новый внешнеполитический уровень. Ситуацию прокомментировал израильский политолог Яков Кедми.

Россия, по его словам, сегодня открыто и ясно требует с точки зрения дипломатии решить проблемы продвижения НАТО на Восток. Москва заявляет о реальных угрозах нашему государству, так как силы Североатлантического альянса приближаются к российской границе.

Яков Кедми напомнил об одном из пунктов устава НАТО «о коллективной самообороне». По словам политолога, он не действует автоматически.

«Я не уверен, что Германия или Португалия, или другая страна НАТО захочет участвовать в военном столкновении с российской армией из-за баз Альянса в Румынии, Польше или на территории Прибалтики», — раскрыл неудобную правду Кедми в эфире канала «Соловьев Live».

Россия уже перешла тот барьер, когда она использовала военную силу, чтобы предотвратить действия враждебно настроенных государств. Москва не раз заявляла, что не проявляет агрессию в адрес других стран и не собирается ни на кого нападать.

Ранее Кедми объяснил слова президента США Джо Байдена об определенности в адрес России. По его мнению, глава Белого дома понял, наконец, где проходят границы терпения Москвы, сообщает телеканал «360».