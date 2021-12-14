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Песков заявил, что кабинет Путина уже украшен новогодней елкой

Общество
Песков заявил, что кабинет Путина уже украшен новогодней елкой

Новогоднюю елку уже поставили в кабинете президента РФ Владимира Путина, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Украшение первого корпуса Кремля на Новый год уже давно стало традицией. В холле стоит новогодняя елка, праздничный вид которой придают шары разной цветовой гаммы. Главный атрибут нового года также установлен в кабинете Владимира Путина, передает РИА Новости.

Вместе с тем, Песков прокомментировал новогоднее обращение главы государства. Он отметил, что содержимое обращения не будут раскрывать заранее.

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