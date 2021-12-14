Политолог Кедми напомнил Западу о необходимости сотрудничать с Россией в сфере энергетики

Сотрудничество с Россией стало необходимостью для других стран мира. К такому выводу пришел политолог Яков Кедми.

Эксперт в эфире «Соловьев LIVE» выразил мнение, что власти Соединенных Штатов в силу географических особенностей не осознают, насколько другие государства связаны с крупнейшей державой планеты. По его словам, практически все страны так или иначе используют российские ресурсы.

«Сегодня без российских глаза и нефти Запад не обойдется. А Украина и суток не продержится, если переключить рубильник электроэнергии в Белоруссии или России», — объяснил Кедми.

По территории России также проходит часть маршрутов, отметил политолог. Например, если Москва примет решение перекрыть черноморскую акваторию, никакие корабли не попадут ни на Украину, ни в Болгарию, ни в Румынию. При этом власти РФ стремятся наладить связи со всем миром и не отказывают в сотрудничестве даже тем государствам, которые вводят антироссийские санкции.

О России и ее политике ранее высказался президент Финляндии Саули Ниинисте. Как считает лидер республики, в отношениях с Москвой самое важное — не вести против нее подрывную деятельность и не игнорировать ее, передает телеканал «360».