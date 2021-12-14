Гендиректор Send My Bag Адам Юарт дал советы по провозу багажа в самолете

Основатель и генеральный директор транспортной компании Send My Bag Адам Юарт дал свои советы тем, кто хочет провезти багаж в самолете, его слова передает издание Express.

Специалист рекомендовал уточнять у авиакомпаний допустимые вес и размер чемодана., ведь у каждого авиаперевозчика могут быть свои нормы. Юарт посоветовал брать с собой те вещи, которые можно надеть более одного раза. Особое внимание он призвал обратить на то, чтобы не брать слишком много нарядов в рождественский сезон.

«Хотя это может внести разнообразие в ваши фотосессии, это, скорее всего, сильно повлияет на норму багажа», — пояснил директор Send My Bag.

Также эксперт предупредил о риске излишне загрузить свою сумку туалетными принадлежностями. Шампуни и гели для душа лучше купить на месте, отметил Юарт.

Совету по поводу провоза багажа весьма актуальны, ведь россияне не стали менять свои планы на Новый год из-за штамма коронавируса «Омикрон», отмечает телеканал «360». Туристический поток в этом году еще сильнее, чем в прошлом.