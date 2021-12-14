Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Нийнисте

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинисте провели телефонный разговор. Об этом говорится в сообщении на сайте канцелярии лидера европейской республики.

Стороны обсудили отношения Москвы и Хельсинки. Также одной из тем беседы стало положение дел на Украине.

«Президент Ниинисте выразил серьезную озабоченность по поводу напряженной ситуации и подчеркнул необходимость поиска дипломатического решения», — следует из сообщения.

Ниинисте ранее выразил мнение, что в диалоге с Россией самое главное — не игнорировать ее интересы. По его словам, в Москве всегда помнят об уважительной политике в отношении финского руководства, передает телеканал «360».