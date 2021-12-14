Кедми объяснил, какой ответ приготовила РФ на «адские» санкции США

Новые жесткие санкции, которые готовит Запад для того, чтобы нанести удар по благосостоянию российского народа, Москва сможет пресечь силовыми методами.

Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» заявил израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, комментируя сообщения о том, что Сенат США называет пакет новых жестких антироссийских мер «санкциями из ада» и «матерью всех санкций».

По словам эксперта, именно появление у Соединенных Штатов Америки и Евросоюза планов ввести против России «адские санкции» Москва была вынуждена сменить тон на международной арене. Ей пришлось дать понять, что для отстаивания российских государственных интересов, она готова применять военную силу.

Также Кедми напомнил, что санкции Запада против РФ всегда были направлены именно против народа, но как оказалось Россия была готова их терпеть лишь до определенного предела.

«В истории было не раз и не два, когда удушающее экономическое давление приводило к силовой, военной реакции», — напомнил эксперт.

Если Запад решится ввести против России торгово-экономическую блокажу или любые другие «адские» ограничения, со стороны Москвы последует военно-экономический ответ. В качестве одного из вариантов такого ответа Россия может перекрыть поставки энергоносителей не только Европе, но и государствам-сателлитам коллективного Запада, которые находятся в критической зависимости от импорта из РФ.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Прекратить поставку электроэнергии, угля и нефти на Украину – это один из факторов. Прекратить поставку нефти и газа в Европу – это второй фактор. Сегодня они вряд ли смогут обойтись без российского газа, — объяснил Кедми. — С другой стороны, Украина и суток не продержится, если рубильник в России и Белоруссии будет остановлен».

Кроме того, Россия обладает широкими военными возможностями, которые позволяют ей ответить на любые санкции Запада, добавил эксперт. В частности, российский Военно-Морской флот может перекрыть порты всех недружественных стран на Балтике и в Черном море, а ее системы противовоздушной обороны (ПВО) могут превратить значительную часть Европы в бесполетную зону. Тем более, что Запад и сам ранее использовал подобны подход в ряде государств.

«То, что можно было применять против Ливии, можно применять и против самой Европы. Россия уже перешла барьер, когда она не была готова использовать силу для снятия незаконных действий враждебных стран. На войне как на войне», — подчеркнул Яков Кедми.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, ранее военный эксперт указал на то, что новый подход Москвы к внешней политике привел к тому, что Запад оказался готов к диалогу с ней по вопросам безопасности. Россия открыто дала понять Соединенным Штатами и Североатлантическому Альянсу, что, если ее опасения из-за планов НАТО по дальнейшему расширению не будут услышаны, она сама решит проблему с размещением у своих границ угрожающих средств, и сделает это весьма неприятными для Запада способами.