Обратная десталинизация. Прилепин «возвращает» Сталина в российские города

Гордый профиль Иосифа Сталина стали чаще наблюдать на улицах Екатеринбурга. В ночь с 13 на 14 декабря жители заметили каменный барельеф с изображением «отца народов» на здании Дома офицеров в центре города.

Обновлением внешнего вида строения это не назовешь: барельеф красовался на этом месте до 1956 года, пока в Свердловск не нагрянул с официальным визитом первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Дабы не расстраивать противника возвеличивания Сталина, градоуправители оперативно поснимали все изображения и портреты, на которых хоть отдаленно проявлялись черты товарища Джугашвили.

Спустя шесть десятилетий споры вокруг фигуры главы СССР не думают стихать, а сам Иосиф Виссарионович «возвращается» на улицы Екатеринбурга. И не без помощи одного из лидеров «Справедливой России — За правду» Захара Прилепина, если верить прессе.

Агентство городских новостей Москва / Софья Сандурская

Ровно год назад председатель партии «За правду» (слияние с «эсерами» и «Патриотами России» произойдет чуть позже, в январе 2021 года) вместе с соратниками смогли добиться от городских властей небольшого лазерного шоу. На том же здании Дома офицеров появился контур лица Сталина в ядовито-кислотных тонах, который теперь видится как своеобразное предзнаменование и сигнал к скорому возвращению забытого барельефа на свое законное место.

Тогда же Захар Прилепин пытался убедить сторонников, что не готов «раствориться в парламентских партиях». Под горячую руку автора романа «Санькя» в тот период попадали практически все ныне существующие партии: КПРФ, либерал-демократы и «Справедливая Россия». Лидер «За правду» предупреждал, что готов выступить под единым флагом только с теми, кто поддержит его предложения по возврату в РФ цензуры, восстановлению плановой экономики и введению штрафов за «тунеядство».

Уже через несколько месяцев Прилепин, томившийся в ожидании думских выборов, открыто признавал, что заставил бы памятниками Сталину всю страну. Претворению в жизнь столь масштабного плана мешало загадочное ведомство, которое писатель назвал «администрацией России».

«Меня на самом деле гораздо больше огорчает антисоветизм действующей администрации России. <…> Просто памятники Ленину сохранились, а памятники Сталину посносили. Для меня важна любая история, связанная с закреплением результатов истории советской власти. Сталин, Дзержинский, советская литература, Фрунзе, советские маршалы, космонавты — это все единая концепция», — объяснял Прилепин.

Далее политическая карьера убежденного консерватора начала резко менять направление. Сразу после выборов Захар Прилепин отказался от депутатского мандата в пользу лидера нижегородского регионального отделения «Справедливой России — За правду» Дмитрия Кузнецова.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

После в СМИ появилась информация о том, что сопредседатель партии решил податься в управленцы и поступил в «школу губернаторов» — специальную программу развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС. 39 ее выпускников сейчас возглавляют регионы РФ (к примеру, белгородский губернатор Вячеслав Гладков и глава Мордовии Артем Здунов).

При этом «прогибаться» под мнение россиян, которые выступают против повсеместного увековечивания Сталина, Захар Прилепин не намерен. По его мнению, любовь к советскому вождю приносит реальные плоды и способствует покорению политических высот:

«Сталин – самая популярная политическая фигура в России. <…> Я исповедую свои убеждения, и даже если бы Сталин не был столь любим в народе, я бы говорил ровно то, что говорю. <…> Результат наш на выборах [в Госдуму в сентябре 2021 года] говорит сам за себя. Мы получили два миллиона голосов, которых у эсеров до нас не было. А [лидер ЛДПР Владимир] Жириновский, который ненавидит Ленина и Сталина, два миллиона потерял».

Пресс-служба ЛДПР /

Сейчас политические аналитики не верят в Прилепина и прочат ему полную потерю финансирования со стороны теневых спонсоров. Всему виной, утверждают эксперты, его резкие и спорные высказывания, которые становятся все более «неадекватными». Амбициозному писателю, констатирует «Незыгарь», так и не удалось стать политиком, поэтому его управленческие перспективы после выпускного в «школе губернаторов» находятся под большим вопросом.

Сам Прилепин, похоже, считает иначе. Представителям прессы он рассказывает о том, что играет большую роль в российской политике и является «сверхдепутатом». URA.RU со ссылкой на источники в партии «Справедливая Россия — За правду» утверждает, что соратники публициста относятся к его самоидентификации с юмором.