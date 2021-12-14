Песков выразил надежду на положительный результат по признанию «Спутника V» ВОЗ

Вакцина «Спутник V» пока не сертифицирована ВОЗ из-за того, что не вся информация предоставлена, однако в ближайшее время все препятствия для регистрации будут устранены, отмечает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Причиной того, что пока не все данные предоставлены, являются разночтение в стандартах. При этом работа в данном направлении все еще продолжается. Российская сторона постепенно адаптируется к требованиям ВОЗ, пояснил пресс-секретарь президента РФ.

«Действительно, какую-то информацию, которую нужно предоставить для сертификации, мы пока не предоставили, потому что у нас было разное понимание, какая именно должна быть информация и как она должна предоставляться», — отметил Дмитрий Песков.

«Спутник V» является комбинированной вакциной, разработанной в Центре им. Гамалеи. В составе данной вакцины использован аденовирусный вектор.