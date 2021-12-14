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Песков выразил надежду на положительный результат по признанию «Спутника V» ВОЗ

Общество
Песков выразил надежду на положительный результат по признанию «Спутника V» ВОЗ

Вакцина «Спутник V» пока не сертифицирована ВОЗ из-за того, что не вся информация предоставлена, однако в ближайшее время все препятствия для регистрации будут устранены, отмечает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Причиной того, что пока не все данные предоставлены, являются разночтение в стандартах. При этом работа в данном направлении все еще продолжается. Российская сторона постепенно адаптируется к требованиям ВОЗ, пояснил пресс-секретарь президента РФ.

«Действительно, какую-то информацию, которую нужно предоставить для сертификации, мы пока не предоставили, потому что у нас было разное понимание, какая именно должна быть информация и как она должна предоставляться», — отметил Дмитрий Песков.

«Спутник V» является комбинированной вакциной, разработанной в Центре им. Гамалеи. В составе данной вакцины использован аденовирусный вектор.

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