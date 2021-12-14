Военный эксперт Коротченко назвал имя преемника Столтенберга на посту генсека НАТО

Генеральный секретарь НАТО, 62-летний норвежец Йенс Столтенберг находится в поиске новой работы. Его фамилия была обнародована правительством Норвегии в списке кандидатов на должность главы Центробанка страны, сообщает Газета.ru.

Напомним, Североатлантический альянс Столтенберг возглавил в октябре 2014 года. До этого он дважды избирался на пост премьер-министра у себя на родине. Впервые кресло главы норвежского кабмина представитель Рабочей партии примерил в 2000 году, а во второй раз стал премьером в 2005-м — еще восемь лет, по 2013-й.

Внезапное желание генсека вернуться в Норвегию связано в первую очередь с тем, что 30 сентября 2022 года у него истекает срок полномочий на посту главы НАТО. Таким мнением с «Политикой Сегодня» поделился военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, на переизбрание Столтенберг уже не надеялся ввиду большой конкуренции, поэтому заранее подыскивает для себя «запасной аэродром».

«Разумеется, в этом качестве могут быть востребованы целый ряд политиков. Мы видим неустроенную пока что экс-канцлера Германии — госпожу Меркель. Либо мы видим ряд, скажем, антироссийски настроенных фигур в странах Прибалтики, которые тоже метят на это место. Поэтому, очевидно, будет драка, место оно хлебное и весьма интересное для любого западного политика», – считает эксперт.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Именно Ангела Меркель с ее более-менее нейтральным настроем в отношении России и европейским авторитетом, наработанным за 16 лет управления Германией, может стать компромиссной фигурой, считает Коротченко. Вопрос лишь в том, как отреагируют на кандидатуру из ФРГ по другую сторону океана, в США.

Тот же Столтенберг в первые месяцы на посту генсека НАТО отметился чередой антироссийских заявлений, что, по словам публициста, вполне устраивает Белый дом. Вот только оптимизма в части развития военно-политической ситуации на европейском континенте его высказывания не вызывают.

«Здесь нужен разумный политик, другое дело, что такие политики не востребованы с точки зрения интересов США, поэтому будет очередной человек, которым можно манипулировать», – заключил военный эксперт.

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