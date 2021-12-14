Захарова пошутила о «причастности» Лукашенко к ситуации на мексикано-американской границе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию на мексикано-американской границе. Об этом она написала в Telegram-канале.

Дипломат опубликовала видео, на котором запечатлена попытка группы мигрантов пересечь границу Мексики и США вплавь. Автор поста с иронией заметила, что к этому якобы мог быть причастен президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Ни у кого не должно возникать сомнений, что снизу их (мигрантов. — Прим. ред.) поддерживает белорусская субмарина. Загадка в том, как Минску удалось это сделать, не привлекая внимание ПАСЕ», — пошутила Захарова.

В Мексике ранее был расстрелян автомобиль, в котором находились мигранты. По информации телеканала «360», огонь открыли бойцы национальной гвардии.