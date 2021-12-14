Утечка хлорсилана привела к массовой эвакуации на заводе «Поликремния» в Железногорске

На заводе «Поликремний» в Железногорске Красноярского края случилась утечка газа с резким запахом, сообщает «Пятый канал».

Едкий газ под названием хлорсилан попал на территории предприятия, где он не должен присутствовать по технике безопасности. Известно, что с завода уже эвакуировали 70 сотрудников. Помимо этого, местное правительство собирается вывезти жителей соседнего села Атаманово.

Хлорсилан опасен тем, что при вдыхании приводит к раздражению дыхательных путей, а также слизистой. Сейчас на месте аварии задействованы работники МЧС России.

СМИ ранее писали, что на территории «Завода полупроводникового кремния» имеется заброшенный склад, где хранится порядка 180 тонн хлорсилана. Класс опасности данного вещества — III. Один из региональных депутатов делился информацией, что в случае взаимодействия хлорсилана с водой, многократно возрастает вероятность взрыва, что чревато негативными последствиями для окружающей среды.