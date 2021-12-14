Сенатор Климов: В НАТО не хватает мозгов, чтобы извлечь уроки из прошлого

Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам, член совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов назвал «большой пиар-кампанией» провокации НАТО в Черном море и разговоры о возможном принятии в Альянс Украины.

Так сенатор прокомментировал «Политике Сегодня» итоги переговоров президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в ходе которых российский лидер в очередной раз призвал страны НАТО остановить продвижение на Восток. А в качестве гарантии — подписать соглашение о «нерасширении», сообщается на сайте Кремля.

Об этом же Путин говорил и во время закрытой встречи с президентом США Джозефом Байденом 7 декабря.

Global Look Press / Mikhail Metzel/Kremlin Pool / Keystone Press Agency

Андрей Климов напомнил, что объединение западных стран в военный блок началось еще в 1949 году из-за якобы исходящей угрозы от СССР. Ситуация, которая разворачивается на международной арене сейчас, напоминает советские годы, признался российский сенатор.

По его словам, за десятилетия цель НАТО осталась неизменной — противостоять самой большой стране мира в любом ее воплощении. И отказаться от этой идеологии, значит, потерять смысл существования.

«Единственное, к чему пришли в конце 80-х годов, что взаимное уничтожение никому не интересно, началась разрядка. Потом СССР распался, Россия ослабла, в НАТО посчитали, что мы итак покинем политическую сцену. Не покинули, вот они снова за старое. Мозгов там не хватает с той стороны, причем я в прямом смысле слова это говорю, то есть это не фигура речи. Поэтому они продолжают то, что умные люди пытались закончить еще в 70-е годы», – рассудил Климов.

Он добавил, что решения руководства Альянса предсказать сложно. Поэтому вопрос того, захотят ли на Западе снизить градус напряжения в отношениях с РФ, остается открытым.

Путь к этому только один — подписать документы, запрещающие размещать войска и оружие Альянса в сопредельных с Россией государствах, резюмировал сенатор.