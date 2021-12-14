Политолог Стремидловский предупредил Варшаву о последствиях неуплаты взносов в бюджет ЕС

Варшава ведет опасную политику, устраивая «игрища» с бюджетом Евросоюза. О том, чем это может обернуться, рассказал специалист по Польше Станислав Стремидловский.

Польский министр юстиции Збигнев Зебро допустил отказ республики от перечисления членских взносов в казну ЕС. По его словам, такая возможность рассматривается как ответ на сокращение финансирования Варшавы со стороны Брюсселя.

«Польше следует накладывать вето на решения ЕС, требующие единогласного одобрения, в ответ на шантаж ЕС», — приводит слова Зебро газета Financial Times.

Стремидловский в комментарии журналу «ПолитЭксперт» обратил внимание, что европейская казна закрывает 20% доходного бюджета Польши. Страна также может воспользоваться грантами и средствами, которые выделяются из специальных проектов международного объединения.

«Обе стороны зашли слишком далеко, было наговорено очень много. Раньше, когда канцлером Германии была Ангела Меркель, она сдерживала Брюссель в его попытках давить на Варшаву. (Новый канцлер ФРГ. — Прим. ред.) Олаф Шольц вряд ли захочет это делать, а даже если и захочет, то по политическому весу он пока еще не Меркель, это нужно набрать. Поэтому мне кажется, что руководство ЕС будет не очень заметно вести дело к тому, чтобы поменять правительство и правящую партию в Польше», — отметил политолог.

Последствия возможного прекращения пополнения казны ЕС за счет средств Польши ранее оценила эксперт по правовым вопросам Института демократии Центральноевропейского университета Петра Бард. По ее мнению, финансовую угрозу варшавских властей нельзя воспринимать всерьез, передает телеканал «360».