В Петербурге очередной жертвой упавшей наледи стал десятилетний мальчик

Массивная сосулька рухнула на ребенка на Большом проспекте Петроградской стороны в Санкт-Петербурге. Удар пришелся на правое плечо.

Специалисты диагностировали у пострадавшего отрыв фрагмента кости и сильные ушибы. На данный момент его состояние оценивается как удовлетворительное. Врачи оказывают мальчику необходимую помощь.

Бездействие коммунальных служб и администрации Санкт-Петербурга создает травмоопасные условия для горожан. Местные жители жалуются на заснеженные дороги, гололед и крупные сосульки на крышах зданий. Ранее одна из таких упала на голову прохожей, из-за чего та впала в кому. Однако глава Северной столицы Александр Беглов не спешит разбираться в ситуации.