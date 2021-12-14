Следователи возбудили дело по факту травмирования женщины упавшей сосулькой в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, после падения ледяной глыбы на голову прохожей в центре Петербурга, сообщила пресс-служба городского ГСУ СК РФ.

Инцидент произошел накануне на набережной реки Мойки. Пострадавшая впала в кому, сейчас 33-летняя женщина находится в реанимации. Врачи борются за ее жизнь.

В настоящее время правоохранители проводят следственные действия для выяснения обстоятельств происшествия и установления подозреваемых. Прокуратура Адмиралтейского района также организовала проверку.

В начале декабря на Северную столицу обрушились обильные осадки и сильные морозы. Несмотря на заявление губернатора Александра Беглова о полной готовности города к зиме, коммунальные службы не справились с уборкой снега и наледи. С приходом потепления сосульки, которые остались без внимания чиновников, представляют для горожан смертельную опасность.