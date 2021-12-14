Песков: Россия не согласна с заявлениями США о резолюции ООН по климату

Климатическая повестка не может являться тем фактором, который ограничивает страны в праве на развитие. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он прокомментировал заявления США о том, что Россия якобы подвела весь мир, заблокировав резолюцию ООН по климату. Представитель Кремля подчеркнул: документ был неприемлемым.

Ранее РФ наложила вето на проект резолюции Нигера и Ирландии по климату и безопасности. Против также высказалась Индия. Так как Россия является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, обладающих правом вето, проект был заблокирован. Подход ООН назвали неприемлемым, так как он связывал вопросы климата и политики.