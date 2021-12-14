В Кремле заявили, что российское здравоохранение готово к обострению ситуации с «Омикроном»

Система здравоохранения России готова к нагрузке в случае обострения ситуации с омикрон-штаммом коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что Россия надеется на лучшее, но готова к худшему развитию сценария. Так Песков ответил на вопрос, как страна готовится к «Омикрону».

«В плане готовности вы знаете, что благодаря работе нашего правительственного штаба у нас вся логистика готова к экстремальной нагрузке на систему здравоохранения», — отметил Песков.

Он добавил, что Россия прошла через прошлую и предыдущие волны пандемии, накоплен большой опыт борьбы с коронавирусом. Омикрон-штамм еще недостаточно изучен, пока неизвестно, насколько он опасен, но Россия готова к экстремальной нагрузке, заявил Песков.