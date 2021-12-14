МИД России подчеркнул готовность помочь Белоруссии урегулировать кризис на границе с Польшей

Россия не получала от Белоруссии обращений для помощи в урегулировании миграционного кризиса. Об этом журналистам сказал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Дипломат принимает участие в рабочей встрече послов России в странах Центральной Азии. Он 14 декабря провел переговоры с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

«Пока таких обращений нам не было, Белоруссия справляется с этими проблемами самостоятельно вполне успешно», — сказал Андрей Руденко, добавив, что Москва всегда готова оказать помощь Минску в ситуации на границе с Польшей.

Недавно Министерство иностранных дел России сообщило, что сотрудничает с Белоруссией в борьбе против американских и европейских санкций. Страны ведут скоординированную политику в этом вопросе, передает телеканал «360».