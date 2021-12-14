Санкт-Петербург опередил Москву по суточной заболеваемости COVID-19

Оперштаб назвал Петербург лидером по суточному приросту больных коронавирусом, вопреки заявлениям Смольного о контроле за санитарно-эпидемиологической ситуацией.

Петербург обошла Москву по неутешительному показателю. Оперштаб сообщил о 1989 новых случаях заболевания COVID-19 в городе, в то время как количество заболевших в Москве за прошедшие сутки составило 1976 человек.

Вместе с тем в городе на Неве растет смертность от коронавируса. Медики зафиксировали 62 новых случая летального исхода от коронавируса. Днем ранее от болезни скончалось 60 человек. Всего с начала пандемии в Петербурге от COVID-19 умерли 27 008 человек.

Губернатор города Александр Беглов заверял главу Роспотребнадзора Анну Попову, что обстановка с коронавирусом в городе «контролируемая». Однако статистика показывает, что предпринятые Смольным меры по противодействию пандемии неэффективны.