Россия намерена передать НАТО и США наработки по безопасности в Европе

Власти России планируют передать США и НАТО «на бумаге» предложения по безопасности в Европе. Об этом журналистам сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Со стороны НАТО Москве необходимы четкие юридические гарантии о неразмещении войск вблизи российских границ. Об этом недавно заявил и президент РФ Владимир Путин. Конкретные наработки власти страны намерены передать западным партнерам в ближайшее время, уточнил Руденко.

«Мы с такой инициативой выступили, в ближайшее время мы передадим нашим западным партнерам наши наработки уже на бумаге, что мы имеем в виду конкретно», — говорится в сообщении дипломата.

Ранее замминистра иностранных дел России заявил о готовности Москвы помочь Минску в урегулировании миграционного кризиса. Сами власти Белоруссии не обращались к РФ с такой просьбой, уточнил Руденко.