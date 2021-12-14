Закодированная страна. В России введут режим QR-кодов по примеру Красноярска

В начале ноября Красноярский край стал одним из первых регионов, внедривших систему QR-кодов о вакцинации фактически во все сферы общественной жизни. Кафе, музеи, кинотеатры, спортзалы, парикмахерские и даже отели — заветный цифровой квадрат стали требовать буквально везде.

Вероятно, в Красноярском крае прошел намеренный «тест-драйв» одного из вариантов системы, которая в скором времени распространится на всю Россию. Нашумевшие федеральные законопроекты о QR-кодах в Госдуме пока не рассмотрели, но вскоре решение будет принято. Краевому QR-режиму уже больше месяца — первые итоги «эксперимента» можно смело подводить в Москве. И, судя по всему, Россию ждет именно «красноярский» его вариант.

Ради объективного репортажа корреспонденты «ПС» побывали как в краевой столице, так и на периферии. Один из нас был с QR-кодом, другой — без. Рассказываем, как живется «кодированным» и «некодированным» при QR-режиме. И как красноярцы приняли новые правила, по которым скоро будет жить вся Россия.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

QR-режим в Канске: бессмысленно и беспощадно

Несмотря на локальное недовольство мерой региональных властей в Красноярском крае, ожидаемой протестной реакции «в народе» не последовало. Сначала некоторые граждане писали гневные сообщения губернатору Александру Уссу в Instagram. Потом на передовую борьбы с обязательными QR-кодами уже традиционно вышли немногочисленные представители КПРФ с одиночными пикетами и лозунгами вроде «Человек — не товар!». На этом, в общем-то, сопротивление закончилось.

Теперь, в отличие от соседней Иркутской области, где QR-правила в кафе и гостиницах зачастую игнорируются, в Красноярском крае меры повсеместно «драконовские».

Первой нашей остановкой стал Канск, что в 230 километрах от Красноярска. Население — около 90 тысяч человек. На пороге ресторана в местной гостинице «Сибирь» встречают сразу трое сотрудниц, просят QR-код и паспорт. Объясняю, что одна прививка у меня уже есть, а QR-кода еще нет. Девушки искренне посочувствовали, но поесть все-таки не пустили.

Вся надежда на канское отделение «Инвитро», где можно сделать соответствующий тест, «перебросить» его в систему Госуслуг и получить заветный «куар» на 72 часа. Но и тут незадача: лаборатория берет мазки на COVID-19 лишь полтора часа по утрам. Не успеваю. Вижу небольшую очередь: трое мужчин победоносно забирают результаты своих ПЦР-тестов, а я им завидую.

ИА Политика Сегодня / Олеся Михайлова

Канск, кстати, постоянно лидирует по заболеваемости ковидом в Красноярском крае. Даже сильных города сего трагедии стороной не обходят: в местной больнице в ноябре прошлого года при странных обстоятельствах умер от последствий коронавируса супруг экс-мэра Надежды Качан. Мужчина задохнулся. Успел написать родным, что в реанимации не было кислорода.

Неудачный поход в еще одно заведение доказывает, что с QR-кодами в Канске строго, но даже несмотря на это местные вакцинироваться не спешат. Им, в отличие от командировочных туристов, не так уж и нужно шататься по немногочисленным, но недешевым канским общепитам.

А вот местный рынок живет анархично: масок здесь не носят, толпами протискиваясь меж двух базарных рядов. Естественно, людей здесь раз в сто больше, чем в суши-баре неподалеку. На потрошенных кур, примороженных окуней и увядшую морковь можно беспрепятственно кашлять и чихать, трогать руками и вообще делать все, что угодно. Всем все равно.

Вердикт таков: даже вдали от Красноярска региональные QR-правила работают беспрекословно. Но складывается ощущение, что бессмысленно.

Красноярский QR: в Макдональдс нельзя, на лыжи можно

Прослышав о законопослушном красноярском бизнесе, опасаюсь, что в отель меня не пустят. Уточняю вопрос по телефону: оказывается, QR-код должен предъявить только тот, на кого оформлена бронь. Это, к счастью, мой коллега, а не я. «Некодированных» тоже пускают, но как гостей, которые тоже могут жить в номере. В общем, гостиничный бизнес лазейку в новой системе все-таки нашел.

ИА «Политика Сегодня» / Олеся Михайлова

В общепите с QR-кодами строго. Посетители без них могут взять еду с собой и уйти восвояси. Желающие посидеть обязаны доказать, что привиты — вкупе с «куаром» паспорта проверяют не всегда, но в абсолютном большинстве случаев. Неизвестно, какими методами воздействовал на местный бизнес губернатор Усс, но правила строго выполняются везде: от шавермичной до лучшего ресторана в городе.

«Мужчина, мужчина! Вы не предъявили QR-код и не можете здесь сидеть! Вы должны уйти!» — кричит через весь зал сотрудница заведения, где подают так любимое россиянами ближневосточное блюдо.

И если вы подумали, что хотя бы в национальный парк «Красноярские столбы» можно попасть «бескуаровым» способом, спешим разочаровать: хоть природой разрешено наслаждаться не имея QR-кода, в любых помещениях на территории заповедника он понадобится. Особенно актуален вопрос зимой: погреться в -17 все-таки хочется.

ИА «Политика Сегодня» / Олеся Михайлова

А вот красноярская «горнолыжка» живет как раньше: толпы кодированных и некодированных рассекают по склонам, раз за разом поднимаясь на канатке. В главном здании фанпарка «Бобровый лог» система сбоит: можно беспрепятственно зайти без QR-кода и погреться.

Несмотря на это, без заветной цифровой «паспортины» жить в Красноярске тяжеловато. Но местные не просто смирились, а отчасти поддержали такой режим: в городских и региональных сообществах нередко можно наткнуться на баталии «антикуарщиков» и тех, кто поддерживает введение обязательных QR-кодов. У первых традиционный аргумент о «правах и свободах», у вторых — «железобетонный» ответ.

«Вас в правах и свободах никто не ограничивал. Просто поставил ряд условий», — пишет, например, красноярец Стас.

У России только два пути

В то же время из Татарстана, где QR-режим был куда жестче и распространялся даже на общественный транспорт, приходили самые фантасмагорические новости: от акции противников «кодирования» в тюремных робах до ежедневных потасовок в автобусах.

Ожидаемо, после такого опыта совет Госдумы 13 декабря снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте. Как бы намекая, что строгий QR-режим все-таки будет введен по стране, но без «перегибов», по красноярскому сценарию. Частичное недовольство населения должны оправдать результаты: и в Красноярском крае, и в Татарстане заболеваемость снижается, отчитываются местные власти.

minzdrav.gov.ru / Дмитрий Куракин/Пресс-служба Минздрава России.

Эксперты прогнозируют, что QR-реальность в федеральном масштабе все-таки настигнет Россию. «Антикуарных» популистов, какими заделались КПРФ, в высших эшелонах власти терпеть больше не будут. Особенно после принятия Госдумой соответствующих законопроектов.

«Резюме: увидеть в потоке антиковидной борьбы реальный запрос общества, опасения несоблюдения гражданских прав и свобод и принять адекватные, и главное разумные меры — высший пилотаж в публичной политике. Горланить на площадях и подставлять сторонников под административный кодекс — путь к самоуничтожению», — отметил политолог Марат Баширов в Telegram.

В общем, к чувствительному вопросу руководство страны подойдет осторожно. Не по-казански и даже не по-иркутски, обходясь полумерами. Но по-красноярски.