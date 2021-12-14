В жилых дворах Петербурга образовались заторы из-за водителей, объезжающих пробки

Жители Санкт-Петербурга в социальных сетях продолжают возмущаться из-за заснеженных дорог. В этот раз в Сети появились видеозаписи, на которых автомобилисты объезжают пробки через жилые дворы.

Петербуржец из своего окна снял огромный затор из автомобилей, объезжающих пробку на трассе через двор дома на Ленинском проспекте. Житель Северной столицы возмущен, ведь водители мешают спать жильцам и не дают выехать припаркованным во дворе автомобилям.

На улице Шувалова рядом с Ручьевским проспектом во дворах не смогли разъехаться три машины, чем перекрыли выезд для нескольких кварталов. Есть еще одна дорога, но там невозможно разъехаться с маршрутками. Из-за этого автомобилисты вынуждены кружить по заснеженным дворам в поисках выезда.

Губернатор Александр Беглов не спешит давать распоряжение об уборке снега во дворах. Градоначальник уверен, что в снежном коллапсе виноваты сами автомобилисты, а коммунальные службы справляются со своей работой.

Ранее власти Петербурга предложили альтернативный способ борьбы со снежным коллапсом на дорогах: они призвали горожан отложить поездки на личных автомобилях. Подробнее — в нашей статье.