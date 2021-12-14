Канцлер Австрии выступил против давления на Россию посредством «Северного потока – 2»

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что в Вене ждут скорого запуска газопровода «Северный поток — 2». Он также призвал прекратить использовать трубопровод в качестве политического инструмента против России.

«Северный поток – 2» – это европейский проект, его нельзя использовать как средство давления на Россию – заявил Нехаммер.

Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что запуск достроенного «Северного потока — 2» на данный момент невозможен, так как он не соответствует требованиям европейского энергетического права. Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач объяснил, как оператор трубопровода — компания Nord Stream 2 AG — может получить сертификацию.