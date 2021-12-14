Компании из Югры развивают сотрудничество со Словакией

Торговый представитель России в Словакии Сергей Ступарь оценил потенциал сотрудничества товаропроизводителей, работающих под брендом «Сделано в Югре», со словацкими партнерами.

По словам Ступаря, оживление экономики, которое наблюдается в Словакии, объективно способствует развитию торговых отношений с российскими регионами. Говоря о перспективах экспорта товаров из Югры в Словакию, Ступарь отметил, что в последнее время в торговых отношениях произошли позитивные подвижки, и выразил надежду, что Словакия скоро станет постоянным партнером для Югры, сообщает портал Ugra-news.

Среди плюсов торговых отношений со Словакией торговый представитель выделил невысокие цены по сравнению со многими другими странами Европы, отработанные механизмы сертификации экспортной продукции по международным стандартам и вывода ее на местный рынок.