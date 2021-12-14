Президент РФ Владимир Путин обеспечил своей стране мощное развитие, несмотря на внешнее давление. Об этом говорится в материале китайского портала Sohu.

Как отметили авторы, Россия после распада СССР использовала наследие великого государства, чтобы восстать из руин. При этом на Западе не хотели, чтобы в мире вновь появилась сверхдержава. По этой причине Соединенные Штаты и страны Европы пытались вмешиваться в дела РФ и тормозить ее развитие разными способами, включая санкции, следует из материала, пересказ которого приводит «ПолитРоссия».

«Но за те годы, что Россия находится в осаде, которую организовал Запад, она становится все сильнее и сильнее», — уточнили в Sohu.

Китайские авторы объяснили: ключевую роль в становлении крупнейшей страны сыграл ее лидер. Так, «несравненный герой» Владимир Путин в начале 2000-х годов смог положить конец террористическим бандформированиям и наладить экспорт высокотехнологичных продуктов в условиях жесткой конкуренции.

Политику главы российского государства ранее оценил депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт. По его словам, авторитет Путина на мировой арене становится все весомее, передает телеканал «360».