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Российские моряки обнаружили скрывавшийся в Черном море фрегат ВМС Франции

Россия
/ Обновлено: 14 декабря 2021 10:41
Российские моряки обнаружили скрывавшийся в Черном море фрегат ВМС Франции

Силы Черноморского флота следят за действиями фрегата с управляемым ракетным орудием «Овернь», принадлежащего ВМС Франции, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Ранее судно скрытно вошло в акваторию Черного моря и направилось к побережью Украины без каких-либо официальных заявлений со стороны французского командования.

Цель действий ВМС Франции неизвестна, однако 12 декабря у берегов Крыма вновь оказались французские боевые самолеты. В Минобороны РФ пояснили, что авиация страны НАТО активизировалась в Черноморском регионе еще 6 декабря: помимо истребителей у российских берегов заметили самолет радиоэлектронной разведки. Примечательно, что присутствие в акватории военных сил США, напротив, снизилось.

Российские моряки обнаружили скрывавшийся фрегат ВМС Франции в Черном море
ru.wikipedia.org  / Russianname/CC BY-SA 3.0

Ранее китайское издание Baijiahao рассказало, почему тройной ответ России на провокации Североатлантического альянса в Черном море поразил жителей КНР.

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