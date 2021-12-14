Путин в ближайшие дни встретится с президентом Монголии Хурэлсухом

Российский президент Владимир Путин встретится с главой Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. Об этом проинформировали в пресс-службе Кремля.

Иностранный политик посетит с визитом Россию. Встреча президентов назначена на 16 декабря.

«Шестнадцатого декабря пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, который будет находиться в России с визитом», — указано в сообщении Кремля.

Путин и Хурэлсух обсудят стратегическое партнерство в торгово-экономической, политической, гуманитарной и научно-технической сферах. Также они обменяются мнениями в вопросе взаимодействия на международной арене.

Ранее режиссер Александр Сокуров заявил, что хотел бы встретиться с Владимиром Путиным за чашкой чая, информирует телеканал «360». Ему интересно мнение главы государства по некоторым вопросам.