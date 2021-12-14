Как снег на голову. Двое петербуржцев пали жертвами коммунального коллапса

В Петербурге нетипичные для начала декабря морозы под минус 20 градусов сменились оттепелью: всего за пару дней столбики термометров поднялись до нуля. На город обрушились ледяные дожди, а на горожан — сосульки с нечищеных крыш.

Первая трагедия произошла 13 декабря в историческом центре — на набережной реки Мойки, где ежедневно ходят толпы людей, в том числе и туристов. Момент падения глыбы льда с крыши дома №73 зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Пострадавшую 33-летнюю девушку без сознания доставили в Мариинскую больницу. Сейчас она находится в коме с переломом основания черепа и ушибом мозга.

Позднее в больницу доставили 60-летнего мужчину. Ему на голову тоже рухнула ледяная глыба. И тоже в центре города — в районе 3-й Советской улицы. Пострадавший сумел позвать на помощь прохожих, которые вызвали скорую. Медики диагностировали у жертвы халатности коммунальщиков открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, скальпированную рану лба и компрессионным переломом шейного и грудного отделов позвоночника.

В следственном комитете Санкт-Петербурга по факту первого происшествия уже возбудили уголовное дело по 238 статье УК РФ — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ближайшее время расследование начнется и по второму инциденту.

Проблема застает коммунальные службы Петербурга врасплох из года в год. Одним из самых травмоопасных оказался 2019-й. Тогда за зиму, по данным Смольного, от падения льда с крыш пострадал 91 человек. В середине декабря 2021-го в больницах — уже две жертвы сосулек. И это только начало сезона.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В 2010 году нынешний спикер Совфеда Валентина Матвиенко, занимавшая тогда пост губернатора Северной столицы, то ли в шутку, то ли всерьез предлагала бороться с сосульками лазером. Спустя 10 лет такой технологии так и не придумали, зато в «Роснано» предложили Смольному снабдить кровли системами подогрева. Прошло больше года, а воз (точнее лед) и ныне там.

Дело в том, что стоимость подогрева крыши одного дома составляет около 150-200 тысяч рублей, а чтобы оснастить новой системой весь город требуется несколько миллиардов. Власти, недолго думая, предложили разделить сумму между всеми собственниками и создать в квитанциях за ЖКХ новую строку. Это стало поводом для ожесточенных споров. А пока чиновники пытаются переложить ответственность на граждан, сосульки продолжают нарастать.

«У нас в городе насчитывается порядка 13 тыс. многоквартирных домов со скатными крышами, и они нуждаются в уборке зимой. По данным жилищного комитета, которые приводились уже не раз на всевозможных мероприятиях, около 12 тысяч из них до сих пор не оборудованы системами нагревания для предотвращения образования наледи», — рассказала НЕВСКИМ НОВОСТЯМ руководитель РЦОК СПб НП "ЖКХ Контроль" Алла Бредец.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

К слову, опасность для жизни бесспорно прекрасная архитектура Петербурга представляет круглый год. Зимой от малейших перепадов температур с крыш летит лед, а летом с этих же зданий на головы прохожих падают куски штукатурки и даже балконов.

Уставшая от бездействия губернатора Александра Беглова молодежь на минувшей неделе даже организовала акцию по раздаче «касок-антисосулей». В народе их быстро прозвали в честь градоначальника «касками Беглова». Именем управленца в Петербурге, кстати, нарекли еще и снежный «хребет» на Петроградской набережной, который ежегодно образуется там по воле городских коммунальщиков для «временного» хранения и перегрузки снега.