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Читатели Die Welt назвали высокомерной политику нового главы МИД Германии Бербок по России

Политика
Читатели Die Welt назвали высокомерной политику нового главы МИД Германии Бербок по России

Новый министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок от партии «Зеленые» демонстрирует высокомерие по отношению к России. К такому выводу пришли читатели немецкой газеты Die Welt.

Издание опубликовало материал, посвященный высказыванию германского дипломата о Москве. По словам авторов, во время заседания Совета МИД Евросоюза Бербок пригрозила российской стороне тяжелыми экономическими последствиями в случае «агрессии».

«Как в дешевом фильме. Однако этот неопытный, вспыльчивый человек является главой нашего МИД и представляет нашу страну», — написал пользователь с ником Landfrau.

«Русских я не боюсь. Меня пугает морализаторская и высокомерная политика лево-зеленых благодетелей», — отметила Christiane M.

Заявления западных политиков о «российской агрессии» ранее прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как отмечал представитель Кремля, Москва перемещает войска в пределах страны на свое усмотрение, что никому не угрожает и никого не должно волновать.

#германия #мид #Бербок