Новый министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок от партии «Зеленые» демонстрирует высокомерие по отношению к России. К такому выводу пришли читатели немецкой газеты Die Welt.

Издание опубликовало материал, посвященный высказыванию германского дипломата о Москве. По словам авторов, во время заседания Совета МИД Евросоюза Бербок пригрозила российской стороне тяжелыми экономическими последствиями в случае «агрессии».

«Как в дешевом фильме. Однако этот неопытный, вспыльчивый человек является главой нашего МИД и представляет нашу страну», — написал пользователь с ником Landfrau.

«Русских я не боюсь. Меня пугает морализаторская и высокомерная политика лево-зеленых благодетелей», — отметила Christiane M.

Заявления западных политиков о «российской агрессии» ранее прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как отмечал представитель Кремля, Москва перемещает войска в пределах страны на свое усмотрение, что никому не угрожает и никого не должно волновать.