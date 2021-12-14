Тимошенко: Украина впервые стала последней в Европе по ВВП на душу населения

Украина в первый раз за период независимости заняла последнее место в Европе по валовому внутреннему продукту на душу населения. Соответствующее заявление сделала бывший премьер-министр Юлия Тимошенко.

Политик во время выступления в Верховной раде сообщила, что Украина впервые в истории своей независимости вышла на последнюю строчку на европейском континенте по ВВП на душу населения. По словам Тимошенко, это значит, что страна опустилась ниже Молдавии по этому показателю.

Бывший премьер отметила, что искусственно появившийся на Украине энергетический кризис становится причиной колоссальной инфляции. По словам политика, «инфляция непосильна» для украинцев. Тимошенко также подчеркнула, что при этом не идет индексация зарплат, пенсий и соцвыплат.