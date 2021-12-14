МИД РФ задействует искусственный интеллект для анализа внешнеполитической деятельности

Министерство иностранных дел РФ ведет работу над новым проектом, согласно которому, анализ информации, касающейся внешней политики, будет проводить искусственный интеллект Аналогичный подход уже применили для скрининга визовых анкет.

В планах МИД создать концептуальную систему анализа big data с применением искусственного интеллекта в отношении внешней политики, которую будут применять в 2022 году. Об этом в интервью РБК рассказал спецпред главы МИД по вопросам цифровой трансформации Сергей Кирюшин.

По словам Кирюшина, после завершения концептуального проектирования специалисты определят финансовую сторону проекта. Сейчас этот вопрос еще обсуждается. Специальный представитель главы МИД России также отметил, что во внешней политике много аналитических целей, которым искусственный интеллект необходим.