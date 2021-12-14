Мирные жители Сирии погибли от рук ВВС США из-за халатности разведки

Действия засекреченного подразделения ВВС Соединенных Штатов Америки повлекли за собой большие потери среди мирного населения Сирии в период с 2014-го по 2019-й годы. Об этом говорится в материале издания New York Times.

Известно, что группа из 20 военнослужащих под названием Talon Anvil проводила оперативную разведку на территории Сирии и давала указания американской артиллерии и авиации для произведения атак по бандформированиям ИГ1 (террористическая организация, запрещена в России). Об этом изданию сообщили бывшие и действующие американские военнослужащие, передает Федеральное агентство новостей.

Сообщается также, что работа группы военных был строго засекречена, при этом официально данное подразделение не числилось в силовых структурах США. Благодаря наводке специалистов отряда были выпущены десятки тысяч бомб, ракет и снарядов. Целями данных атак являлись штабы и позиции бойцов террористических группировок и бронетехника, а также важные инфраструктуры на территории государства.

Однако военнослужащие Talon Anvil нередко относились к своим обязанностям с халатностью, из-за чего они неоднократно допускали ошибки и неточности в указаниях. Как следствие, удары американской авиации приходились в том числе и на мирных жителей.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации