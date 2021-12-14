Меняйло рассказал о расчистке озера Бекан в Северной Осетии

Бывший полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе, глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал о том, как решаются экологические проблемы в республике.

По словам главы Северной Осетии, сейчас одним из главных вопросов остается вопрос ликвидации и рекультивации полигонов ТБО. Так, в ближайшие два года планируется провести рекультивацию четырех несанкционированных свалок в границах городов Алагир, Ардон, Дигора и Беслан.

Также продолжается работа по расчистке озера Бекан в Ардонском районе в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

«У нас экологически чистый регион — вот это нам нужно сохранять. Это наше очевидное конкурентное преимущество», - отметил Меняйло.

Отметим, что Северная Осетия в следующем году отметит 1100-летие Крещения Алании. Соответствующий указ в 2017 году подписал президент РФ Владимир Путин. Сейчас в республике ведутся работы по восстановлению исторических памятников, которые являются частью культурного наследия России. Полный текст интервью с Сергеем Меняйло можно прочитать на сайте Федерального агентства новостей.