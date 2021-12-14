Bild: Зеленский получил личный отказ от Меркель в поставке оружия Киеву

Бывший немецкий канцлер Ангела Меркель лично отказала главе украинского государства Владимиру Зеленскому в поставке вооружения Киеву по линии НАТО. Соответствующий материал опубликовало издание Bild, ссылаясь на собеседников.

Недавно глава украинского министерства обороны Алексей Резников обвинил администрацию Меркель в том, что она мешала Украине приобрести крупнокалиберные винтовки и ружья для поражения беспилотных летающих объектов через Агентство Альянса по обеспечению и закупкам (NSPA).

По сведениям издания, Германия в мае применила право вето, заблокировав поставки американских винтовок Barret и литовских антидроновых ружей, которые Киев уже оплатил. Кроме того, администрация бывшего канцлера Германии, как сообщил собеседник газеты, заставила Амстердам поддержать это решение, чтобы не появилось впечатление, что Берлин был единственным противником приобретения оружия.