Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужно мечтать о «танках на Красной площади». Такое заявление сделал экс-глава СБУ генерал-майор Василий Вовк.

В эфире телеканала «НАШ» Вовк отметил, что он, как патриот Украины, понимает опасность таких фантазий. По словам экс-главы СБУ, ОН не признает «супер-патриотов», «прыгающих с флагами по улицам и больше ничего не делают».

Украинский генерал уверен, что Зеленскому не стоит рассчитывать, что президент России Владимир Путин захочет с ним встретиться в рамках «нормандского формата».

«Путин, в отличие от нашей стороны, свое слово сдерживает. В этом плане также», — напомнил Вовк.

Российские власти неоднократно опровергала сообщения зарубежных СМИ о том, что Россия якобы начала стягивать свои войска к границе с Украиной. Российский МИД ранее отмечал, что заявления Запада о «российской агрессии» и возможности помочь Киеву защититься от нее смешны и опасны.