Петербуржцам пришлось толкать застрявшую в снегу на Московском шоссе маршрутку

Пассажирам, которые спешили домой, пришлось самостоятельно выталкивать неисправную маршрутку. Инцидент произошел на Московском шоссе.

Очевидцы пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», что маршрутка двигалась по Московском шоссе и, в какой-то момент, не смогла продолжить свой путь из-за неисправности. Тогда люди, находившиеся в салоне, решили толкать транспорт своими силами.

Также отмечается, что транспорт ехал по обочине, где количество снега явно было намного больше, чем на самом шоссе. Судя по всему, пассажиры решили не ждать аварийных служб, а докатить маршрутку своими силами.

Многокилометровая пробка накануне образовалась на петербургском Московском шоссе. Транспортное движение было затруднено как в сторону Петербурга, так и при выезде в область. В итоге люди, ожидавшие общественный транспорт, не выдержали и пошли пешком.

Ситуацию на петербургских дорогах значительно ухудшил обрушившийся на город циклон «Бенедикт». Коммунальные службы демонстрируют свою неготовность к суровой зимней погоде. Жители Петербурга завалили страницу губернатора Александра Беглова недовольными сообщениями, однако городские власти никаких мер не приняли.