Соединенные Штаты Америки согласны принуждать власти Украины к выполнению Минских соглашений, и Киев готов пойти на переговоры с республиками Донбасса, как того добивается Россия.

Такое мнение в эфире «5 канала» высказал киевский дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

По словам дипломата, готовность американцев давить на украинские власти в вопросе выполнения Минских соглашений стала видна после недавних переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. И Киев со своей стороны тоже не против выполнения «Минска-2».

«Я считаю, что такой сценарий сейчас очень вероятен. Давайте будем честными, у нас на Банковой и у президента (Владимира) Зеленского такое желание есть. Он с точки зрения своего будущего очень хочет, чтобы было решение. Какая цена этого решения мы уже видели, на какие компромиссы готова была идти Банковая. "Красные линии" они уже переходили и тогда только украинцы остановили их перед этими "красными линиями"», — напомнил украинский дипломат.

Prt Scr youtube.com / Подробности

По его словам, готовность президента Зеленского проявилась уже в его обращении к Верховной раде, когда глава государства заявил, что был нерешительным в том, что качалось достижения компромиссов. Это указывает на то, что в Офисе украинского президента готовы к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Но такой готовности нет в украинском обществе, которое может не захотеть после семи лет войны сдавать позиции, считает Чалый.

«Возникает вопрос: за что воевали? За что выходили на Майдан, за что воевали? Если мир любой ценой, то звучит странно. Мы же все за мир, но зачем тогда, если цели не достигнуты, зачем тогда сопротивление, зачем тогда борьба с такими жертвами против России? Мы же боремся не просто, чтобы не стрелять, мы боремся за свое будущее. Потому я думаю, что вероятность такого сценария очень большая», — объяснил украинский дипломат.

Поэтому, по его словам, пока не ясно какие пресс-релизы выпустят офис украинского президента и Белый дом после телефонного разговора Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Но, если там будет указано, что президент США в разговоре с украинским коллегой акцентировал внимание на активизации минского переговорного процесса, а также о том, что Украина и Россия должны сделать «определенные шаги», эти слова будут свидетельствовать о том США и европейские страны начали оказывать давление на Киев и принуждать его к выполнению Минских соглашений, заключил Валерий Чалый.