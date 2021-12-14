Огромные сугробы и слякоть испортили вид новогодней елки в Петербурге

Рабочие устанавливают новогоднюю елку у станции метро «Василеостровская» в Санкт-Петербурге. Однако радостное событие омрачили слякоть и огромные сугробы, вызванные бездействием местных коммунальных служб.

Петербуржцы жалуются на некачественную уборку городских улиц от снега уже две недели. Из-за выпавших осадков тротуары оказались завалены сугробами, а игнорирование данной проблемы губернатором Петербурга Александром Бегловым привело к тому, что теперь дороги оказались покрыты смесью из грязи, песка и снега.

Теперь же бездействие коммунальных служб повлияло и на вид праздничной елки. В настоящий момент ее установкой возле станции метро «Василеостровская» занимаются рабочие. Они прикрепляют массивные зеленые «лапы» и постепенно зажигают огни, передают «Невские Новости».

Однако столь радостное событие значительно подпортила окружающая обстановка. Рядом с новогодней елкой повсюду таящие сугробы и слякоть, которые негативно влияют на общий вид праздничного украшения.