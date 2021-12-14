Мэр Биробиджана Головатый досрочно покинул пост

Глава города Биробиджан Александр Головатый решил покинуть должность по собственному желанию. Мэр уже подал в отставку, сообщается на странице городской администрации в Instagram.

Исполняющего обязанности мэра на данный момент не определили. На грядущем заседании региональной госдумы будет рассмотрено заявление Головатого. Позже назначат дату проведения конкурса на должность нового главы города.

«Александр Головатый досрочно оставляет пост главы муниципального образования город Биробиджан Еврейской автономной области (ЕАО). Он написал заявление в городскую думу [об уходе] по собственному желанию. Последним рабочим днем для Александра Головатого станет 30 декабря», — говорится в сообщении.

Головатый занял пост мэра Биробиджана в 2019 году. Шестью годами ранее он возглавлял администрацию Облученского городского поселения в ЕАО.