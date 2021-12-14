Петербургский приют для животных пострадал из-за бездействия городских коммунальщиков

Зима принесла немало проблем жителям Санкт-Петербурга во многом из-за бездействия местных коммунальных служб. Одной из жертв некачественной уборки снега стал Центр помощи бездомным животным «Потеряшка», сообщила его руководитель Марина Пушенко.

По ее словам, из-за выпавшего снега на сотрудников центра легла дополнительная нагрузка. Приют имеет две работающие площадки в Гатчинском районе и в центре города. Как объяснила Пушенко, добраться до них после выпавших осадков без проблем практически нереально, поскольку администрация губернатора Петербурга Александра Беглова не расчищает улицы от снега. В итоге силы на борьбу с непогодой приходится тратить сотрудникам приюта, передает Федеральное агентство новостей.

«Ну и дороги узкие везде, не расчищенные. Мне водитель с утра говорил, что припарковаться негде. Нам сейчас собачку надо везти в Гатчинскую ветклинику, он говорит: я не знаю, как там встану. Там нет подъезда, расчищена только центральная часть: если тебе надо подъехать и поставить машину возле клиники, неизвестно, где ты там эту машину поставишь», — добавила Пушенко.

Руководитель приюта отметила, что сама она проживает в северной части Северной столицы. По ее словам, там ситуация с уборкой снега оставляет желать лучшего, поскольку ее даже нельзя назвать нормальной. Как отметила Пушенко, каждый год власти Петербурга отчитываются о покупке «бесконечной техники», однако площадка в центре города не вычищена, а люди вынуждены ходить по узким тропинкам.