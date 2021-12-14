Пентагон: США четко донесли до России свое беспокойство по Украине

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что власти США четко донесли до России свое беспокойство по Украине.

Представитель военного ведомства США прокомментировал утверждение официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о наличии серьезных разногласий между Россией и США относительно красных линий в контексте Украины. Кирби отметил, что позиция была донесена явно.

Президент США Джо Байден во время онлайн-встречи с российским коллегой Владимиром Путиным 7 декабря был очень прямолинеен, подчеркнул он. Глава Белого дома был откровенен относительно опасений по поводу украинского вопроса.