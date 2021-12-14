Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

«Нафтогаз»: у Украины достаточно газа для преодоления зимы

Политика
/ Обновлено: 14 декабря 2021 02:23
«Нафтогаз»: у Украины достаточно газа для преодоления зимы

Подземные хранилища Украины содержат достаточно газа для преодоления отопительного периода. Соответствующее заявление сделал глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Витренко во время эфира на одном из телеканалов сообщил, что в данный момент в украинских хранилищах «нормальный объем газа». По словам главы компании «Нафтогаз», у страны не должно возникнуть проблем с прохождением периода отопления. Он спрогнозировал, что Украина спокойно пройдет зиму, а всем потребителям хватит голубого топлива.

По мнению Витренко, ситуация с углем является сложной. Однако правительство Украины имеет возможность «подстраховать» электрогенерирующие предприятия. В октябре глава «Укртрансгаза» Сергей Перелома сообщил, что в хранилищах страны накоплено 18,7 миллиарда кубометров голубого топлива. Этого показателя достаточно для преодоления зимы, если не произойдет форс-мажоров.

#украина #нафтогаз #витренко