Востоковед Матузов: Турция является троянским конем США

Турция продолжает игнорировать резолюции Совета Безопасности ООН по Ливии, а ситуация с иностранным военным контингентом в стране остается прежней. Об этом заявил востоковед Вячеслав Матузов.

Ранее в СМИ была опубликована информация о переброске боевиков из Афганистана на территорию Ливии, а именно на подконтрольную Турции авиабазу. Также сообщалось, что на борту самолета было доставлено оружие и боеприпасы. Дальнейшие действия Анкары зависят от того, насколько мировое сообщество сможет оказать влияние на республику.

«Здесь я вижу, что очень серьезные послабления Анкаре дают американцы, которые игнорируют турецкую позицию и не хотят на нее немного надавить, чтобы она выполняла международные резолюции и СБ ООН. Ситуация во многом зависит от того, как поведут себя США», — добавил востоковед.

По словам Матузова, США преследуют цель укрепить присутствие на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Африке. При этом Турция утверждает, что поддерживает мирное урегулирование и постепенно выводит иностранный контингент из Ливии.

«Анкара выполняет роль троянского коня. "Аль-Каида"1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), ИГ1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), это все те самые боевики, с которыми вели борьбу сирийские власти, которых поддерживала Турция и США, заявлявшие, что борются с "Аль-Каидой". Двуличие американской политики», — заключил Матузов.

Ранее сообщалось, что Высшая избирательная комиссия Ливии закончила большую часть работы по подготовке к президентским и парламентским выборам, запланированных на 24 декабря.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации