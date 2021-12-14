Премьер ЦАР на фотовыставке в Москве сообщил о важной роли России в жизни республики

Председатель Национальной Ассамблеи ЦАР Симплис Матье Саранджи посетил выставку, посвященную двустороннему сотрудничеству Москвы и Банги, под названием «Беафрика — Россия, рука об руку навсегда».

По словам главы Национального собрания Центральноафриканской Республики, благодаря поддержке РФ страна наконец-то обрела мир. Он выразил признательность российским инструкторам, которые оказали колоссальную поддержку в восстановлении республики после кризиса.

«Все фотографии здесь хорошо распределены, они мне очень нравятся. Но те, что привлекли больше всего, свидетельствуют о солидарности между Россией и ЦАР. На этих кадрах виден эффект от присутствия российских инструкторов. Они внесли неоценимый вклад в развитие нашей страны, а главное — помогли решить проблемы безопасности», — отметил он.

Но стоит отметить, что полностью восстановиться после напряженной обстановки в ЦАР мешают решения стран Запада и ООН. Запрет Совбеза международной организации на поставку военного вооружения препятствует модернизации армии и укреплению национальной безопасности в республике.

«У нас есть оружие, но нет возможности развертывать войска на нашей территории так, как мы того хотим. Потому что в первую очередь нужно просить разрешения у руководства миссии ООН (МИНУСКА), чтобы дислоцировать в определенных местах бойцов правительственной армии», — резюмировал Саранджи.

Ранее сообщалось, что председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел переговоры с главой Национальной ассамблеи Центральноафриканской Республики Симплисом Матье Саранджи. Они обсудили двустороннее сотрудничество, а также вопрос укрепления межпарламентских отношений.