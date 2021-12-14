Социолог Шугалей заявил о попытках Стефани Уильямс дестабилизировать обстановку в Ливии

Грядущие президентские и парламентские выборы на территории Ливии, которые должны пройти 24 декабря, будут отменены. Такое мнение высказал глава Фонда защиты национальных ценностей, социолог Максим Шугалей.

Во многом это произойдет благодаря усилиям восстановленной на должность главы миссии ООН в Ливии Стефани Уильямс, которой важна дестабилизация обстановки в стране с точки зрения обогащения. По мнению Шугалея, сперва избирательный процесс будет перенесен на один месяц, а затем и вовсе на год. Российский социолог также напомнил, что он направил заявку Высшую избирательную комиссию Ливии, чтобы стать наблюдателем на грядущих выборах, передает Федеральное агентство новостей.

«Все формальности были соблюдены, однако в последний момент посольство отказало в визе под надуманным предлогом. И сейчас все идет к тому, что наблюдатели на этих выборах не понадобятся совсем», — написал Шугалей в в своем Telegram-канале.

По словам социолога, ливийские аналитики фиксируют значительный рост рейтингов кандидатов Халифы Хафтара, Сейфа Каддафи и Фатхи Башаги. Шугалей подчеркнул, что если бы выборы состоялись в положенные сроки, «с огромным отрывом победил бы Хафтар». Однако это не устраивает ООН, поэтому организация будет пытаться отменить проведение избирательного процесса в стране.