Баранец объяснил слова Рябкова о военном ответе России НАТО и США

Россия 30 лет упрашивала Вашингтон и Брюссель не приближать границы НАТО к ее границам, Альянс, однако проигнорировал все уговоры. И наконец, после долгих лет «нытья и выражения озабоченности» МИД РФ наконец пообещал военный ответ.

Об этом в разговоре с информационным порталом Pravda.Ru рассказал военный обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец, комментируя заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что, если Североатлантический Альянс и Соединенные Штаты Америки не отреагируют на требование России предоставить ей гарантии безопасности, со стороны Москвы может последовать военный ответ и новый виток конфронтации.

При этом высокопоставленный дипломат не уточнил, какой именно военный ответ он имел в виду – перенацеливание ракет или ввод войск на чужую территорию.

Global Look Press / MFA Russia/via Globallookpress.com

Рассуждая о том, что именно может скрываться за термином «военный ответ» и против кого этот ответ может быть направлен, Виктор Баранец выразил уверенность в том, что применение военной силы по отношению к Украине исключено. Об этом, напомнил он, публично заявили и президент РФ Владимир Путин, и глава МИД России Сергей Лавров, а также об этом шла речь во время переговоров президентов России и США.

Таким образом, военным ответом России Рябков пригрозил не Украине, а Западу.

«Мы 30 лет упрашиваем НАТО, что называется "на коленях": не продвигайтесь к нашим границам, — напомнил Баранец. — Тем не менее они уже уперлись в наши с белорусской границы. Раньше мы только ныли и, простите, пускали сопли, каждый раз выражая озабоченности, делая дипломатические заявления: "Нас это не устраивает, нас это беспокоит, мы не можем с этим согласиться"».

К настоящему времени российские дипломаты уже истратили на выражение несогласия Москвы с расширением НАТО весь набор лингвистических терминов, но все это происходило лишь на словах. Россия грозила, что ответит, но ничего не предпринимала. И вот наконец Сергей Рябков, наконец, сделал конкретное заявление, что в случае продолжения расширения НАТО на восток от России последует военный ответ.

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«Каким может быть военный ответ? Первое и самое главное — не будет никакого, конечно, "вторжения армии России" в одну из стран НАТО, которые у нас стоят "по другую сторону пограничного забора", — добавил при этом Баранец. — Это исключается. Потому что это противоречит многочисленным заявлениям нашего политического и военного руководства. Мы не собираемся ни на кого нападать».

Поэтому военный ответ, на который может пойти Россия, это, скорее всего перегруппировка и усиление войск на тех направлениях, откуда НАТО угрожает России сильнее всего.

Москва выставит у границы войска «лоб в лоб» с НАТО и не будет обращать внимания на обвинения в том, что она «нагнетает» напряженность, объяснил Баранец.

Кроме того, Россия может провести перенацеливание своих ракетных систем – и сухопутных, и военно-морских, и авиационных в равной степени.

«Что такое перенацеливание? Привожу вам пример. Американцы собрались наращивать количество ядерных бомб на территории Германии. Там уже база, где есть специальный склад. Как только в Германии, либо в Польше, или в Прибалтике появляется такое оружие — районы дислокации этих ракетных, танковых, артиллерийских подразделений будут обведены (образно говорю) красным кружком», — объяснил обозреватель «КП».

Это, по его словам, будет означать, что в случае нападения НАТО, именно обведенные в красный кружок цели будут уничтожены российскими ракетами в первую очередь. Кроме того, будут скорректированы планы применения российских Вооруженных сил с использованием и обычных, и ядерных вооружений.

Федеральное агентство новостей /

«Это, конечно, не значит, что мы будем сразу на Германию, на Польшу, на Прибалтику нацеливать межконтинентальные баллистические ракеты. Ни в коем случае. Есть более интеллигентное оружие. Оно называется "тактическое ядерное оружие". Классический пример — оперативно-тактические комплексы "Искандер", которые могут стрелять и тротиловыми боеприпасами, и ядерными», — объяснил Баранец.

Эти и подобные им установки российской боевой техники получат указание внести скорректировать оперативные планы применения, и эти вооружения будут размещены на границах, например, в Калининградской области. Кроме того, установки подобные «Искандерам», разумеется с согласия белорусского руководства, будут размещены на территории Белоруссии.

А также Россия вскоре получит гиперзвуковые ракеты «Циркон», которыми будут вооружены Северный, Балтийский и Черноморский флоты.

«Новейшие гиперзвуковые вооружения будут переориентированы на эти натовские группировки, которые продолжают приближаться к нашим границам, — объяснил Баранец. — При этом Москва публично и конкретно объявит, в чем смысл нашего военного ответа. Если же нас припрут до последней черты — я не исключаю, что мы можем выйти из Договора о стратегических наступательных вооружениях».

Ведь Соединенные Штаты вышли в одностороннем порядке из ДРСМД (Договора о ракетах средней и меньшей дальности), напомнил обозреватель «КП», поэтому и России нет смысла ждать, пока американские солдаты не постучат им автоматами по лбу.

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В случае такого развития событий, как совершенно правильно заявил ранее Сергей Рябков, последует гонка вооружений, добавил Баранец.

«Это значит, те окопы холодной войны, которые были зарыты в свое время, мы снова будем вырывать в полный рост. И снова мы будем стоять фактически лоб в лоб на европейском театре военных действий. Европа должна знать это», — предупредил Баранец.

Европа, по его словам, должна понимать, что Америка превращает ее в свой плацдарм боевого базирования, то есть делает европейцев заложниками своих военных амбиций.

А о якобы существующей военной угрозе со стороны России американцы говорят день и ночь только для того, чтобы продлить существование НАТО, заключил Виктор Баранец.