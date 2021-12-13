Политолог Самонкин: Турция пытается сорвать избирательный процесс в Ливии

Запад и Турция стремятся сорвать избирательный процесс в Ливии, превратив страну в террористический хаб. Об этом заявил политолог Юрий Самонкин.

Эксперт прокомментировал недавние сообщения о переброске группы афганских наемников на подконтрольную Анкаре авиабазу Аль-Ватыя под Триполи. Доставка осуществлялась самолетом белорусской частной авиакомпании, связываемой с лидером ливийского бандформирования Абд аль-Рауфом Каррой.

Турция продолжает уверять, что поддерживает мирное урегулирование ситуации в североафриканской стране и постепенно выводит подконтрольные силы и наемников. При этом Анкара через лояльных ливийских политиков и ангажированные СМИ распространяют бездоказательные вбросы о присутствии в Ливии «ЧВК Вагнера». Данные утверждения неоднократно опровергал МИД России.

Самонкин в беседе с ФАН заявил, что Запад и Турция преследуют в собственные интересы в североафриканской стране, которые связаны в первую очередь с ее природными ресурсами. Для этого в 2011 году США организовали военную интервенцию в страну, разрушили государственность Ливии и превратили ее из богатой державы в зону нестабильности.

«Ливия превратилась в рассадник терроризма. И вот сейчас, когда в Афганистане к власти пришел Талибан (террористическая организация, запрещена судом в РФ), переброска из этой страны боевиков в Ливию кажется очевидным решением. Все это делается не случайно, а перед предстоящими президентскими выборами», — подчеркнул Самонкин.

Эксперт подчеркивает, Турция и Запад пытаются сорвать избирательный процесс в стране. Им невыгодно, чтобы в Ливии образовалась единая официальная власть, которая способна разрешить кризис в стране и создать новый политический строй.

Самонкин отметил, что под лозунги о защите демократических ценностей и прав человека страну продолжается ограбление природных богатств Ливии. Западу выгодно, чтобы существующее на бумаге государство было полностью охвачено хаосом.

Политолог отметил, что Турция исторически относилась к странам Африки воинственно и агрессивно. Анкара рассматривает государства региона не как равноправных партнеров, а как колонии. По его словам, сейчас Запад пытается сорвать избирательный процесс для недопущения восстановления государства, а также превратить его в террористический хаб на севере Африки.