Следователи предъявили Рашкину обвинение в незаконной охоте на лося

Следствие предъявило депутату Государственной Думы Валерию Рашкину обвинение в незаконной охоте на лося. Соответствующей информацией поделился юрист Константин Лазарев.

Адвокат Рашкина подчеркнул, что депутат не признал собственную вину. Юрист сообщил, что его подзащитный был уверен, что не нарушает законодательство. Лазарев отметил, что в данный момент не знает, будет ли обжаловать меру пресечения в случае избрания таковой судом. Следователи, по словам юриста, просят запретить депутату совершать определенные действия.

Машину с депутатом за рулем правоохранители остановили в лесу Саратовской области 29 ноября. Рашкин изначально делал вид, будто обнаружил уже разделанную тушу лося и просто положил ее в автомобиль. Однако на одежде парламентария были пятна крови, а в лесу было найдено оружие и охотничий билет депутата.