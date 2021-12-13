Пираты похитили шесть членов экипажа при атаке контейнеровоза в Гвинейском заливе

Группа пиратов совершила нападение на контейнеровоз в Гвинейском заливе, похитив с его борта шесть членов экипажа. Об этом в понедельник вечером сообщил портал Dryad Global.

По данным издания, нападение на судно, название которого не сообщается, было совершено в нескольких километрах от порта Луба, расположенного на территории Экваториальной Гвинеи. Данных о том, под каким флагом шел контейнеровоз, не приводится. Также нет информации о гражданстве членов его экипажа.

Как сообщает портал, в 2021 году в Гвинейском заливе пираты похитили с судов 76 моряков.