Вадим Манукян оценил выходку Алехно на белорусском «Х-Факторе»

Блогер и журналист Вадим Манукян высказался о четвертом выпуске белорусского шоу «Х-Фактор», который оказался богат на сюрпризы. Он дал оценку наставнику проекта Руслану Алехно, который проголосовал против последнего участника своей команды Жени Веренича.

На шоу разыгрались настоящие страсти. Добавил каплю дегтя Алехно, который поддержал участницу команды музыкального критика Сергея Соседова. По мнению Манукяна, выходка музыканта была справедливой. Однако, как считает блогер, наставник обязан до последнего биться за своих подопечных. На помощь Вереничу пришел рэпер Серега, который отдал ему недостающий голос.

Манукян также отметил Карину Ерофееву, которая блистала в новом выпуске. По его мнению, артистка показала лучший за все время участия в проекте номер. Однако девушка оказалась на последнем месте после зрительского голосования, и это шокировало Манукяна.

«Денис Пацевич в номинации в этот раз не оказался. Он снова ярко выступил, и зрители остались им довольны», — продолжил блогер в программе «JourФак Манукяна» на сайте ФАН.

Ольга Бузова отдала предпочтение Кравченко, и та осталась в телешоу. Подопечные бывшей звезды «Дома-2» уже попали в полуфинал и являются главными претендентами на победу. Манукян пожелал всем участникам качественных выступлений и отметил, что болеет за каждого из них.